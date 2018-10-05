Как коммунальщики поломку с литровой банкой искали, а жители без воды сидели

В квартире Марии, которая воспитывает двоих детей, прямо посреди спальни коммунальщики вырыли яму на полкомнаты. Место прорыва трубы, говорит женщина, искали, вооружившись стеклянной литровой банкой и интуицией. И искали несколько дней, разворотив таким образом несколько помещений на первом этаже.

Мария Бойко, жительница дома:

Приехала бригада водоканала. Решили всё сломать методом тыка. Как они сказали: «Вскрытие покажет. Где будем ломать, где придется, там и будем ломать. На данный момент всё поломано в спальне, они решили дальше идти в зал, потом на кухню, вплоть до того что перерыть весь дом. Но как они сказали, что наша проблема - найти проблему и включить в доме воду. Всё остальное нас не колышет и не интересует.

Татьяна Курдюкова, жительница дома:

Звонили в воскресенье с самого утра, чтобы приехали, перекрыли - все жильцы дома. Потому что затопило полностью, там стояла вода – вот, где у нас краны. Приехали только после обеда часа в четыре ближе, или в два. Ну, в общем, это было уже после обеда. Очень возмутительно, что это делали литровой банкой, чтобы прослушать, весь масштаб понимаете трагедии? Прослушивать литровой банкой в 2018.

Еще один из жильцов дома, Валерий Черкашин говорит, у него ситуация вообще ужасная, ведь в квартире есть нетранспортабельный 95-летний дедушка, которого нельзя даже с комнаты в комнату перенести, а коммунальщики хотят копать прямо под его кроватью.

Валерий Черкашин, житель дома:

К нам пришли в квартиру. С банкой прошли по всем, ничего не увидели и сказали, что так мы считаем, что нужно разломать пол в спальне. Ну, считаете, ладно. Сделали небольшое отверстие, начали копать, ничего не докопались. Всё кончилось тем, что у меня сейчас там дыра полтора на полтора.

Несколько дней разъяренные жители ходили за водой с ведрами и канистрами к соседнему дому, смущаясь из-за того, что вынуждены нищенствовать, хотя по правилам в таких случаях "Водоканал" должен прислать по адресу машину с водой.

Нина Богданова, жительница дома:

Воду носим с 5 дома. Там есть, выведен кран на улицу, тоже самое мы людям неприятности доставляем. 80 квартир питаемся от одного дома, то есть это тоже как-то не годится.

В конце концов, сегодня после обеда воду людям вернули, место прорыва нашли и ликвидировали. А вот вопрос о том, кто будет возмещать убытки за ремонт пола, так и остается открытым. В "Харьковводоканале" ответ на него новостям АТН пока также не дали. Пообещали ответить только на письменный информационный запрос.

Агентство Телевидения Новости