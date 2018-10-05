Обломки крыши и отсутствие канализации - реалии некоторых жителей Харькова напоминают Средневековье

Дом, который находится в переулке Клочковском, 9 подтапливает каждую весну. И в любое другое время года, когда приходят дожди, двор полностью заливает водой. Местная жительница Светлана Кирова жалуется, что даже не всегда имеет возможность погулять с детьми.

Светлана Кирова, местная жительница:

Тут когда дожди большие идут, вот осень, когда таянье снегов и дожди, вернее весна и осень. Ребенок не ходит в школу, потому, что затапливает. Я с ребенком не хожу гулять, потому что воды по колено. Выходишь. плаваешь просто.

Однако проблемы с влагой на этом не заканчиваются. Татьяна живет на первом этаже показывает свою квартиру. В ней недавно делали ремонт, но из-за постоянной влаги в доме гниет и кое-где проваливается деревянный пол, а от стен отстают обои и сыпется штукатурка.

Татьяна Лебедева, местная жительница:

Вот влагостойкий гипсокартон. Вот эта вся сырость, все стены, все осыпается.

Оно и неудивительно - дом старше уже, чем старейшие жители дома. Местные говорят, что во время ремонтов находят кирпичи датированные 1870-тыми годами. Более того, одна из старейших жительниц, пенсионерка Марина Постибайло говорит, что когда она получала квартиру, то дом уже планировался под снос. Будучи работником районной больницы, она решила узнать у одного из пациентов - на тот момент Главного архитектора Харькова, которые у власти планы насчет дома. Ответ ее шокировал.

Марина Постибайло, пенсионерка:

1972 год, получала я квартиру, говорили - под снос. Я попросила узнать, идет он под снос или нет. И этот архитектор, главный архитектор города, говорит - да ваш дом вообще нигде не числится. Вашего дома нет!

Условия в доме вообще абсолютно нечеловеческие. Централизованной канализации в домах нет, поэтому люди вынуждены ходить в туалет и в душ на улице, или просто - в ведро.

Светлана Кирова, местная жительница:

У нас на втором этаже, у нас квартирка маленькая, мы туалет за свои деньги поставить не можем, у нас просто негде его поставить. Приходиться ходить в этот. Я боюсь даже туда заходить, у меня муж выносит туда ведро, и я боюсь там попросту провалиться. Я как-то зашла и меня потрясло, я долго не ходила туда.

Два старых туалета на улице уже давно проваливаются, и людям просто страшно туда ходить. А два новых почти не работают - их постоянно подтапливают грунтовые воды. Из дома понемногу опадают кирпичи и обломки крыши, довершая и без того не слишком приятную картину. Люди давно просят о помощи.

Галина Оспанова, местная дворничиха:

Я обращаюсь к Геннадию Адольфовичу. Я работаю тоже дворником, я везде где меня попросят, я везде облагораживаю дворы. Где-то цветы надо посадить, где то еще что-то, а это не наше абсолютно. Понимаете или нет - Геннадий Адольфович, к вам обращается дворник с 30-летним стажем. Пожалуйста, помогите мне. Не знаю как на жильцов, но мне помогите.

Люди писали о проблеме во все возможные инстанции. Но пока все, что сделала власть - это поставила новые туалеты. Те же что заливает водой. При этом в Жилкомсервисе сообщают - дом на их балансе есть и относится к 27 участку. На самом же участке отсылают за информацией к начальнику. Инженер участка, который представляется Александром Надуваловым, говорит - начальника нет, а потом советует журналистам перестать говорить на украинском. После этого, правда, просит не обвинять его в сепаратизме и почему-то называет себя Дюпре.

Александр Надувалов, инженер:

Начальник сейчас ездит по жалобам, на 11 число отчет Кернесу, а жалоб больше 20. Вы провокаторы - на русском разговаривай, ты в Харькове живешь.Ну - только вы мне сепаратизм не шейте, я Украину люблю, все это.

Поэтому пока начальник собирает жалобы, а местные инженеры решают языковой вопрос, жители вынуждены тонуть в собственных домах.

Агентство Телевидения Новости