Харьковчанка нуждается в срочной помощи

38-летняя харьковчанка Елена Даненко(Гончар) нуждается в помощи неравнодушных людей.

Почти два года Елена борется со страшной болезнью (онкология).

Женщина прошла несколько курсов лучевой терапии и сложную операцию.

Женщина радовалась победе над болезнью, однако через год болезнь вернулась.

Начался новый этап борьбы: шесть курсов химиотерапии - болезненной, длительной и дорогой.

Врачи Института медицинской радиологии им.С.П.Григорьева дают шанс на жизнь Елене.

Лена надеется победить болезнь и видеть, как растут две ее пока несовершеннолетние дочери.

Сначала Елена с лечением справлялась своими силами и с помощью близких.

Но многочисленные обследования истощили материальный ресурс харьковчанки, а времени терять ей нельзя.

Для дальнейшей борьбы с недугом женщину ждут медики в Киеве.

Елена и ее близкие будут искренне благодарны каждому неравнодушному за любую оказанную ей помощь в борьбе за жизнь.

Карта ПриватБанк: 5168 7554 3266 3033 (мама Елены, Вера Ивановна)

Карта Ощадбанк: 5167 4901 2636 8589

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