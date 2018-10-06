Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 36

Харьковчанка нуждается в срочной помощи

Харьковчанка нуждается в срочной помощи

38-летняя харьковчанка Елена Даненко(Гончар) нуждается в помощи неравнодушных людей.

Почти два года Елена борется со страшной болезнью (онкология).

Женщина прошла несколько курсов лучевой терапии и сложную операцию.

Женщина радовалась победе над болезнью, однако через год болезнь вернулась.

Начался новый этап борьбы: шесть курсов химиотерапии - болезненной, длительной и дорогой.

Врачи Института медицинской радиологии им.С.П.Григорьева дают шанс на жизнь Елене.

Лена надеется победить болезнь и видеть, как растут две ее пока несовершеннолетние дочери.

Сначала Елена с лечением справлялась своими силами и с помощью близких.

Но многочисленные обследования истощили материальный ресурс харьковчанки, а времени терять ей нельзя.

Для дальнейшей борьбы с недугом женщину ждут медики в Киеве.

Елена и ее близкие будут искренне благодарны каждому неравнодушному за любую оказанную ей помощь в борьбе за жизнь. 

Карта ПриватБанк: 5168 7554 3266 3033 (мама Елены, Вера Ивановна)

Карта Ощадбанк: 5167 4901 2636 8589

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 