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АО «Харьковоблэнерго» возглавил Василий Скопенко
На основании распоряжения Кабинета Министров Украины по решению Наблюдательного совета АО «Харьковоблэнерго» исполняющим обязанности генерального директора энергетического предприятия назначен Василий Скопенко.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новый глава АО «Харьковоблэнерго» много лет работал на руководящих должностях в энергетической отрасли.
Василий Скопенко прошел путь от начальника Южного районного отделения энергосбыта АК «Харьковоблэнерго» до должности заместителя председателя правления-директора «Харьковэнергосбыт», а в дальнейшем - коммерческого директора ОАО «Киевоблэнерго».
Василий Скопенко имеет степень кандидата технических наук.
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