АО «Харьковоблэнерго» возглавил Василий Скопенко

На основании распоряжения Кабинета Министров Украины по решению Наблюдательного совета АО «Харьковоблэнерго» исполняющим обязанности генерального директора энергетического предприятия назначен Василий Скопенко.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый глава АО «Харьковоблэнерго» много лет работал на руководящих должностях в энергетической отрасли.

Василий Скопенко прошел путь от начальника Южного районного отделения энергосбыта АК «Харьковоблэнерго» до должности заместителя председателя правления-директора «Харьковэнергосбыт», а в дальнейшем - коммерческого директора ОАО «Киевоблэнерго».

Василий Скопенко имеет степень кандидата технических наук.

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