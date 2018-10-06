Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 63

Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 6 октября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Немышлянский район: 

ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк), пр. Московский, 208/1 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №1, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Новобаварский район: 

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1) до 20:00 06.10.18 г.

Основянский район: 

ул. Текстильная (ч/с), ул. Александра Невского, 16, ул. Чугуевская, 27, 27-а до 10:00 06.10.18 г.

Слободской район: 

пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Холодногорский район: 

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-в (п. №1) до 20:00 06.10.18 г.

Шевченковский район: 

ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк),  ул. Шекспира, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 