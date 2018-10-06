Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 6 октября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк), пр. Московский, 208/1 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №1, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1) до 20:00 06.10.18 г.

Основянский район:

ул. Текстильная (ч/с), ул. Александра Невского, 16, ул. Чугуевская, 27, 27-а до 10:00 06.10.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-в (п. №1) до 20:00 06.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), ул. Шекспира, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

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