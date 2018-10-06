Сбежавшую из харьковской больницы девочку нашли

Харьковские правоохранители нашли 14-летнюю девочку, которая сбежала из больницы.

Как сообщалось, 5 октября около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что из городской детской больницы № 16 пропала пациентка - 14-летняя девушка.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские ее разыскали в течение нескольких часов.

Несовершеннолетняя беглянка находилась недалеко от места проживания на улице Гарибальди в Московском районе.

Никаких событий криминального характера с девочкой не произошло.

С девочкой полицейские провели профилактическую беседу и установили, что она проживает в неполной семье с матерью, лишенной родительских прав.

Сейчас решается вопрос о составлении административного протокола по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости