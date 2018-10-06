Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 50

На части Клочковской в центре Харькова временно ограничили движение

На части Клочковской в центре Харькова временно ограничили движение

С 8:00 до 21:00 6 и 7 октября ежедневно будет запрещено движение транспорта по улице Клочковской, на участке от улицы Ивановской до переулка Рогатинского при движении в сторону улицы Ботанической.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры,  данный участок улицы перекроют в связи с капитальным ремонтом ул. Клочковской.

Двустороннее движение транспорта будет проходить по полосе встречного направления.

Автобусы будут объезжать указанный участок так:

№221э: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и дальше по маршруту;

- №278: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Рождественская - ул. Коцарская и дальше по маршруту;

- №303: - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и далее по маршруту.

На время ремонтных работ светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет работать в режиме желтого мигания.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 