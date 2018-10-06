На части Клочковской в центре Харькова временно ограничили движение

С 8:00 до 21:00 6 и 7 октября ежедневно будет запрещено движение транспорта по улице Клочковской, на участке от улицы Ивановской до переулка Рогатинского при движении в сторону улицы Ботанической.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, данный участок улицы перекроют в связи с капитальным ремонтом ул. Клочковской.

Двустороннее движение транспорта будет проходить по полосе встречного направления.

Автобусы будут объезжать указанный участок так:

№221э: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и дальше по маршруту;

- №278: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Рождественская - ул. Коцарская и дальше по маршруту;

- №303: - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и далее по маршруту.

На время ремонтных работ светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет работать в режиме желтого мигания.

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