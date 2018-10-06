Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 80

Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais.

Отметим, Кабалье умерла в возрасте 85 лет. 24 сентября стало известно о ее экстренной госпитализации в Барселоне.

По данным местных СМИ, у оперной певицы возникло острое воспаление мочевого пузыря. Медики смогли быстро купировать воспалительный процесс, однако решили оставить певицу под наблюдением еще на несколько дней. 

По информации газеты El Pais, похороны состоятся в понедельник, 8 октября.

Кабалье была известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международную известность она обрела в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Певица активно занималась благотворительностью, с 1994 года была послом доброй воли ЮНЕСКО. 

Весной 2018 года Монсеррат Кабалье дала концерт в Киеве. Это был ее четвертый приезд в украинскую столицу.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 