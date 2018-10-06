Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais.

Отметим, Кабалье умерла в возрасте 85 лет. 24 сентября стало известно о ее экстренной госпитализации в Барселоне.

По данным местных СМИ, у оперной певицы возникло острое воспаление мочевого пузыря. Медики смогли быстро купировать воспалительный процесс, однако решили оставить певицу под наблюдением еще на несколько дней.

По информации газеты El Pais, похороны состоятся в понедельник, 8 октября.

Кабалье была известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международную известность она обрела в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Певица активно занималась благотворительностью, с 1994 года была послом доброй воли ЮНЕСКО.

Весной 2018 года Монсеррат Кабалье дала концерт в Киеве. Это был ее четвертый приезд в украинскую столицу.

Агентство Телевидения Новости