В Харьковском районе грузовой поезд задавил мужчину

5 октября около 23.45 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Покотиловка» грузовой поезд наехал на 51-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в момент ДТП мужчина сидел на рельсах.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных травм пострадавший погиб.

Движение транспорта останавливалось на 50 минут.

Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

По факту смертельного ДТП идет проверка.

Агентство Телевидения Новости