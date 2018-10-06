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На трассе под Харьковом в результате ДТП погиб 37-летний водитель "Ауди"
5 октября в 14.23 на 80-м километре автодороги «Харьков-Ахтырка» в результате ДТП произошло ДТП со смертельным исходом.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 37-летний водитель автомобиля "Ауди" не выбрал безопасную скорость движения и вылетел в кювет, где его авто перевернулось.
В результате аварии мужчина погиб.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Информация внесена Единого реестра досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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