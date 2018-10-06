Харьковский "Политехник" начал чемпионат Украины с поражения

Стартовала украинская баскетбольная Суперлига. Харьковский "Политехник" в первом туре играл в гостях против "Днепра".

"Политехник" выиграл первую четверть с разницей в 6 очков, имел минимальное преимущество в 1 очко к большому перерыву. Клчевой же оказалась третья четверть, которая осталась за "Днепром" - 22:9.

Финальный свисток зафиксировал победу "Днепра" со счетом 70:59 (13:19, 15:10, 22:9, 20:21).

Агентство Телевидения Новости