Харьковчане поздравили поляков с юбилеем восстановления независимости

Сегодня, 6 октября, в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды прошло мероприятие по случаю 100-летия восстановления независимости Польши.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, в нем приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители областных органов власти, духовенства, ректор университета Иван Прокопенко и студенты вуза.

В канун Дня работников образования присутствующие возложили цветы к памятникам Первой учительнице, а также философу, поэту и педагогу Григорию Сковороде.

В актовом зале вуза состоялся концерт при участии представителей Музыкальной академии имени Игнацего Иоанна Падеревского (Познань) и студентов педагогического университета.

Януш Яблонский отметил, что такой необычный формат празднования был выбран неслучайно. Ведь будущее каждой страны зависит от науки, а Харьков - это центр науки Украины. Он напомнил о маршале Юзефе Пилсудском, который учился в Харьковском императорском университете, а 11 ноября 1918 года стал главой государства Польши и сформировал первое демократическое правительство.

Игорь Терехов вручил Генеральному консулу Благодарность городского головы и картину с портретом Юзефа Пилсудского. Первый вице-мэр отметил, что между Харьковом и Генконсульством Польши установились добрые и тесные отношения, развиваются побратимские отношения Харькова с Варшавой, Познанью, городом-обладателем Приза Европы – Ченстохова. Кроме того, в Харькове проживает большая польская диаспора - более 3 тысяч человек, которые работают в городе, любят Харьков и приумножают его заслуги.

Справка. День независимости Польши - национальный праздник Польши, который отмечается ежегодно 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от господства России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году. Праздник приходится на день завершения Первой мировой войны. В сентябре 1939 года, в начале Второй мировой войны, Польская республика была разделена между нацистской Германией (начало оккупации - 1 сентября) и СССР (начало оккупации - 17 сентября).

После войны День независимости официально не отмечался до 1989 года, когда в Польше прошли первые демократические выборы.

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