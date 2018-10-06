"Я не готов к ссоре с РФ": глава Еврокомиссии сделал заявление

Евросоюз должен "сохранять спокойствие" в отношениях с Россией.

Даже после ситуации с обвинениями россиян в хакерских атаках диалог между Москвой и ЕС не может прекратиться.

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет 24 канал со ссылкой на издание Der Standard.

Так, Юнкер отметил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией хотя бы для безопасности.

"Несмотря на недовольство в отношении России, которое в эти часы все сильнее растет, нам снова надо осознать, что нам следует из соображений архитектуры безопасности поддерживать диалог с Россией и частично действовать совместно", – отметил Юнкер.

Председатель Еврокомиссии говорит, что "не готов к ссоре с Россией".

"Хотя я только что опубликовал коммюнике в Брюсселе, в котором мы очень критически относимся к тому, что происходит в Нидерландах. Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие, не поддаваясь россиянам", – добавил он.

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность попыткой России совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ).

Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие.

Вслед за США и Нидерландами обвинили в кибератаках внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации Германия и Канада.

Также на действия России отреагировала Чехия.

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