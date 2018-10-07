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В Волчанске из горящего дома пожарные спасли мать и сына

В Волчанске из горящего дома пожарные спасли мать и сына

6 октября в 23:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме в Волчанске, на ул. Авиационной, 26.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных в одной из квартир дома горели домашние вещи и деревянный пол.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

Опасный дым заполнил всю квартиру.

Из задымленной квартиры пожарные спасли 59-летнюю женщину и ее 41-летнего сына.

Пострадавших с отравлением угарным газом госпитализировали в центральную районную больницу.

Пожар спасатели локализовали в 23:50 и в 2:04 7 октября полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

Агентство Телевидения Новости

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