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Друзья Нурмагомедова стали бить Макгрегора после боя. Нурмагомедов прыгнул на команду Макрегора

Друзья Нурмагомедова стали бить Макгрегора после боя. Нурмагомедов прыгнул на команду Макрегора

Громкий скандал случился по завершении поединка в амерканском Лас-Вегасе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за звание чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов победил удушающим приемом в 4-м раунде, после чего плюнул на Макрегора.

Этим дело не ограничилось. В октагон вбежали друзья Нурмагомедова и стали бить только пришедшего в себя Макрегора.

При этом Нурмагомедов, перепрыгнус через ограждение, ринулся в зал бить команду Макгрегра.

В итоге трое российских друзей Нурмагомедова арестованы американской полицией. Сам Хабиб так и не получил чемпионский пояс. Результат боя может быть пересмотрен.


Агентство Телевидения Новости

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