Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч (видео)

Мужчина 30 тел подпирал свою дверь большим камнем и не знал, что подпирает дверь метеоритом стоимостью $100 тысяч.

Первой метеорит в камне узнала профессор геологии из Мичиганского университета Мона Сирбеску.

Оказалось, что он состоит из железа и никеля и является одним из крупнейших небесных тел, найденных в штате.

По словам владельца, глыба досталась ему вместе с фермой.

Проверить камень на подлинность он решил, начитавшись историй, как выгодно продают метеориты.

Небесным телом уже заинтересовались музей и институт.

Агентство Телевидения Новости