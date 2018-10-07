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Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч (видео)
Мужчина 30 тел подпирал свою дверь большим камнем и не знал, что подпирает дверь метеоритом стоимостью $100 тысяч.
Первой метеорит в камне узнала профессор геологии из Мичиганского университета Мона Сирбеску.
Оказалось, что он состоит из железа и никеля и является одним из крупнейших небесных тел, найденных в штате.
По словам владельца, глыба досталась ему вместе с фермой.
Проверить камень на подлинность он решил, начитавшись историй, как выгодно продают метеориты.
Небесным телом уже заинтересовались музей и институт.
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