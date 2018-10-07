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В Черкассах горел зоопарк: часть птиц выпустили на волю

В Черкассах горел зоопарк: часть птиц выпустили на волю

В Черкасском городском зоопарке в воскресенье, 7 октября, загорелся павильон мелких птиц и обезьян, часть ценных пернатых была потеряна, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как отмечается, возгорание в зоопарке произошло в воскресенье около 9:18.

"Горел павильон мелких птиц и обезьян. Из-за плотного расположения построек, огонь угрожал также расположенному рядом вольеру содержания леопардов", - отмечается в сообщении.

На время прибытия пожарных, огнем была охвачена крыша павильона с пернатыми и обезьянами.

Для ликвидации возгорания спасателям потребовалось чуть меньше часа.

По словам смотрителей, несколько десятков ценных птиц удалось спасти, но часть птиц, которые находились в непосредственной близости от огня, чтобы они не погибли, пришлось выпустить из вольеров.

Причина пожара устанавливается.


Агентство Телевидения Новости

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