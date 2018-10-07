В ДТП под Харьковом погиб мужчина, в больнице 18-летний пострадавший

Сегодня в 15-30 на трассе Мерефа-Харьков в райне села Высокий столкнулись автомобиль ВАЗ 2101 и рейсовый автобус Mercedes "Кривой Рог-Харьков". Водитель автомобиля погиб, 18-летний пассажир госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.

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