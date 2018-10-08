Обвинение просит максимального наказания родителям умершего ребёнка в Харькове

31-летнего отца и 27-летнюю мать мальчика обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщают в прокуратуре Харьковской области. Отца — в пытках, умышленном нанесении телесных повреждений, которые привели к смерти (ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121). Мать — в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребёнком и нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти (ст. 166, ч. 2 ст. 121).

Прокуратура настаивает на максимальном наказании по этим статьям — по 10 лет тюрьмы каждому.

Приговор планируют огласить 9 октября.

В сентябре 2017 года трёхлетний мальчик умер в больнице, куда его привезли с истощением и травмами. По данным следствия, отец регулярно избивал ребёнка, а мать не пыталась его остановить.

Дело родителей передали в Октябрьский районный суд в начале января. Отец находится под стражей. Мать — под домашним арестом: на момент избрания меры пресечения она была беременна.

В гибели ребёнка прокуратура усматривала и вину социальных служб. В районной службе по делам детей провели проверку. По её результатам в Харьковском горсовете заявили, что руководство службы в случившемся не виновато.

В августе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора центра соцслужб: 48-летнюю женщину подозревают в халатности, которая привелак гибели ребёнка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины