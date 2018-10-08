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Харьковская полиция ищет мужчину, который на улице в центре города упал на девушку

Харьковская полиция ищет мужчину, который на улице в центре города упал на девушку

Харьковские полицейские разыскивают мужчину, который 20 сентября около 18.00 на улице Пушкинской упал на девушку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, от полученной травмы 30-летняя женщина умерла.

Разыскиваемому мужчине на вид около 50-60 лет, он имеет крепкое телосложение, рост 165-170 см, сутулый, лицо круглое.

Правоохранители просят какую-либо информацию об обстоятельствах происшествия и разыскиваемом, сообщать в Киевский отдел полиции по телефону: (057) 705-99-14, 102 или другим удобным способом.

 

Агентство Телевидения Новости

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