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Харьковская полиция ищет мужчину, который на улице в центре города упал на девушку
Харьковские полицейские разыскивают мужчину, который 20 сентября около 18.00 на улице Пушкинской упал на девушку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, от полученной травмы 30-летняя женщина умерла.
Разыскиваемому мужчине на вид около 50-60 лет, он имеет крепкое телосложение, рост 165-170 см, сутулый, лицо круглое.
Правоохранители просят какую-либо информацию об обстоятельствах происшествия и разыскиваемом, сообщать в Киевский отдел полиции по телефону: (057) 705-99-14, 102 или другим удобным способом.
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