На железнодорожной станции Купянска в поезде умер мужчина

7 октября в полицию поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции "Купянск-Узловой" о том, что в туалетной комнате междугородного поезда "Хмельницкий - Лисичанск" обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший являлся военнослужащим ВСУ и проживал в Хмельницкой области.

Мужчина находился в кратковременном отпуске по месту своего проживания и следовал в расположение своей воинской части.

По словам его сослуживцев, с которыми он ехал вместе к месту дислокации воинской части, мужчина вышел в туалет, где ему стало плохо.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти правоохранители направили в морг.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости