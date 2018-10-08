В Харькове пройдёт открытая тренировка сборной по футболу

Открытую тренировку сборной Украины по футболу проведут на харьковском стадионе «Металлист», сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Тренировка пройдёт перед матчем со сборной Чехии в третьем туре Лиги наций.

Болельщикам обещают конкурсы с призами, возможность пообщаться и сфотографироваться с игроками, взять автограф.

Тренировка пройдёт 12 октября, начало в 18.00. Вход свободный.

Матч между командами Украины и Чехии состоится 16 октября на стадионе «Металлист». Он начнётся в 21.45.

В пресс-службе Харьковской обладминистрации напоминают, что билеты на матч уже в продаже. Их можно купить через интернет или в кассах №1 и №2 стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65) с 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных.

Билеты продают по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Чтобы попасть на стадион, также понадобятся документы — например, паспорт (для детей — копия свидетельства о рождении), загранпаспорт, водительское удостоверение или именная банковская карточка с фотографией.

«Передавать свой именной билет другим лицам запрещено. Билеты обмену и возврату не подлежат. При повреждении билетов или возникновении других проблем с доступом на стадион необходимо обращаться в сервис-центры», — предупредили в пресс-службе.

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