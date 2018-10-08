В Зачепиловском районе подростки ради забавы надругались над могилой

В полицию поступило письменное заявление от 45-летней жительницы Зачепиловки о том, что в сентябре неизвестные на центральном кладбище повредили памятник ее умершему отцу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили и разыскали злоумышленников. Ими оказались трое 10-летних подростков, которые таким образом решили развлечься.

С детьми полицейские провели разъяснительную работу, а их родителей привлекли к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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