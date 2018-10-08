На деньги с аукциона отремонтируют харьковскую психоневрологическую клинику ВМКЦ

В воскресенье в Харькове состоялся художественный аукцион в поддержку Военно-медицинского клинического центра Северного региона (ВМКЦ).

В рамках мероприятия было собрано более 160 тысяч гривен, благодаря чему вскоре начнутся ремонтные работы входящей в состав центра психоневрологической клиники, сообщил украинский писатель, поэт и волонтер Сергей Жадан.

"Вчера по инициативе Дарьи Хрисанфовой и при поддержке нашего фонда (Благотворительный фонд Сергея Жадана – ИФ) провели художественный аукцион в поддержку Харьковского военного госпиталя. Свои работы для аукциона предоставили Павел Маков, Вачаган Норазян, Роман Минин, Гамлет и другие замечательные харьковские художники, за что им огромная и сердечная благодарность", - написал С.Жадан в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Писатель и волонтер отметил, что благодаря собранным в рамках аукциона средствам ремонт психоневрологической клиники военного госпиталя начнут делать уже "в ближайшее время".

По его словам, с госпиталем и его руководством у волонтеров налажены "давние дружеские отношения, поэтому, думаю, это далеко не последняя акция в поддержку наших военных и медиков".

Сергей Жадан также поблагодарил руководство Харьковской государственной академии дизайна и искусств за организационную помощь, ректора Харьковского национального университета им.Каразина Виля Бакирова за поддержку, художественную галерею им.Семирадского за соучастие и солидарность, а также высказал "отдельное спасибо Святославу Померанцеву за предоставленные для аукциона книги".

Военно-медицинский клинический центр северного региона - многопрофильное медицинское учреждение, где оказывают помощь военнослужащим и военным пенсионерам. В состав центра входят 11 клиник, 10 лечебно-диагностических отделений. Одновременно в стационаре могут наблюдаться 500 человек.

Агентство Телевидения Новости