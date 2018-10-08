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В Харькове суд запретил деятельность пророссийской общественной организации

В Харькове суд запретил деятельность пророссийской общественной организации

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, были активными участниками так называемого «Антимайдана».

Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковой «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ.

 

Агентство Телевидения Новости

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