Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:13
Просмотров: 33

В Первомайском районе в полицию сдали охотничьи ружья, пистолет и винтовку

В Первомайском районе в полицию сдали охотничьи ружья, пистолет и винтовку

Как сообщалось, с октября на Харьковщине начался месячник добровольной сдачи оружия.

В рамках месячника в полицию жители Первомайского района принесли нарезной охотничий карабин, две гладкоствольные охотничьих ружья, самодельный нож, винтовка «Мосина» времен Второй мировой войны и газовый пистолет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Также местные жители сдали 25 боеприпасов - патроны к разному оружию.

Полицейские составили один протокол по ст.192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В пресс-службе правоохранителей напомнили, что мероприятия продлятся на территории Харьковщины до 31 октября.

По украинскому законодательству за незаконное владение и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сдавшие боеприпасы, взрывчатые материалы и оружие добровольно будут освобождены от уголовной ответственности.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 