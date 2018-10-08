Харьковский депутат требует от Геннадия Кернеса уволить Мусеева

Глава Холодногорской райгосадминистрации Максим Мусеев должен быть уволен за нарушение присяги, считает депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

Как сообщил депутат на своей странице в Фейсбук, именно с таким требованием он сегодня обратился к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.

«Приобретение второго гражданства лицом, которое находится на посту главы районной администрации, является прямым нарушением Конституции и Законов Украины, и, как следствие - присяги служащего.

Кроме того, это прямое неуважение к решению харьковского горсовета о признании РФ государством-агрессором», - считает Игорь Черняк.

По его мнению, сейчас у Геннадия Кернеса есть все правовые основания для увольнения Муссева с должности.

Агентство Телевидения Новости