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Не пригодилось? Во дворе в центре Харькова в мусорный бак выбросили гроб
Сегодня утром в одном из харьковских дворов обнаружили выброшенные на мусорку похоронные атрибуты.
Об этом сообщают пользователи соцсетей в одной из харьковских групп в Твиттере.
На опубликованных фото можно увидеть помещенный в мусорный контейнер гроб и похоронный венок.
Кто и при каких обстоятельствах оставил данную атрибутику на месте, неизвестно.
Как сообщается, фото сделаны во дворе на улице Веснина.
«Когда передумал умирать с утреца», - говорится в подписи под постом.
Когда передумал умирать с утреца. Веснина pic.twitter.com/4BFcqRBIww
— Хуевый Харьков (@h_kharkov) 8 октября 2018 г.
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