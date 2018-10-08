По колено воды, смрад и тучи комаров – не повод для замены труб, по мнению чиновников

Анна Котляр, жительница дома

Это будущие проблемные участки, я показывала их слесарю в последний наш визит в пятницу. Вот вода капает, вот вода капает, вот вода капает. То есть, это еще не свищ, но будет свищом на следующей неделе. Как только они откачают эту воду, оно рванет здесь.

Такая ситуация в подвале дома по переулку Шекспира, 7 уже длится не первый год. Здесь трубы уже отжили свое. Систематически несколько раз в неделю на новом месте происходит прорыв трубы с горячей водой.

Анна Котляр, жительница дома

Вода, как видно иногда поднимается выше, но они стараются её откачивать, потому что все-таки она, это будет совсем критично, поскольку тут проходит электрика, то есть, этот момент контролируется. Но откачивание происходит не так быстро, то есть они стоят насос, у нас там есть самая глубокая точка и он примерно день качает в канализацию эту воду.

От этих прорывов летом, говорят жители, стоит страшная вонь, а в подъезде летают целые тучи комаров и других влаголюбивых насекомых.

Игорь Гладкий, житель дома

Постоянные прорывы, постоянно её то включат, то выключат, то где-то её на магистрали, её нет. Звонишь 1562 - отвечают, что где-то сейчас прорыв. Плюс у нас задвижки в доме, не держат ни холодную, ни горячую воду. То есть если вода у кого-то в квартире, авария либо прорвало, то не стояк отключается - весь дом. В лифте просто комары летали, запах невообразимый, болото, я лично заходил туда и видел - по колено было грязи и всего остального.

Даже осенью, говорят жители с седьмого этажа, в их доме постоянно ощущается запах. Только прорывает трубу - в квартире обои с потолка уходят, а плитка на стенах уже вздувалась.

Инна Пазенко, жительница дома

Вот полоса идет, за мной полоса идет, над антресолью тут вздулось. Сегодня с утра вообще очень много висело обоев, очень много. Но мы из-за того, что начали, плитка в туалете, по ней текла влага, мы начали проветривать всё. Полквартиры - обои висели, полкомнаты

Уже не первый год они обивают пороги Жилкомсервиса, департамента горсовета и тепловых сетей. Но все напрасно. Представители ХТС приезжают, ликвидируют место прорыва и так - по кругу. В Харьковских тепловых сетях сообщают, что 80% труб в городе не подлежат ремонту и все, что они могут сделать сейчас - поставить хомут на места прорыва.

Анна Котляр, жительница дома

Это наш деревянный чопик, это деревянный клинышек, вбитый в трубу и затянутый проволокой, чопик разбухает и вода перестает течь.

А вот начальница третьего участка Жилкомсервиса Надежда Ковтун говорит, что ситуация с подвалом по этому адресу не критична. В этом году они заменяют трубы в доме на улице 23-го Августа, 8. Там замену нужно делать немедленно. А вот замена труб по переулку Шекспира, 7 - в планах на следующий год.

Агентство Телевидения Новости