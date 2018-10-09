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Суд вынес приговор участнику ДТП на окружной под Харьковом

Суд вынес приговор участнику ДТП на окружной под ХарьковомПриговор вынес Ленинский районный суд Харькова, сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 27-летнего водителя BMW признали виновным по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Его приговорили к девяти годам тюрьмы с лишением права на вождение на три года,

Приговор ещё не вступил в силу — у обвиняемого есть право подать апелляцию.

В прокуратуре напомнили, что авария произошла 30 декабря 2017 года. На окружной дороге под Харьковом столкнулись автомобили «ВАЗ» и BMW. По данным следствия, водитель BMW был пьян. Водитель и двое пассажиров «ВАЗ» погибли на месте, пассажир BMW умер в больнице на следующий день.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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