Родители замученного до смерти трехлетнего мальчика получили тюремные сроки
Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось оглашение приговора родителям трехлетнего мальчика, замученного родителями до смерти.
Как сообщает корреспондент из зала суда, суд признал виновной 26-летнюю мать ребенка в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
31-летнего отца ребенка признали виновным в истязании и умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть.
Суд назначил отцу ребенка наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Мать мальчика приговорили к 8 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.
Напомним, трехлетний мальчик попал в больницу в сентябре прошлого года в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями. Ребенок весил вдвое меньше нормы, при осмотре медики обнаружили следы нескольких переломов. Через сутки малыш умер.