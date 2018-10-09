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Родители замученного до смерти трехлетнего мальчика получили тюремные сроки

Родители замученного до смерти трехлетнего мальчика получили тюремные сроки

Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось оглашение приговора родителям трехлетнего мальчика, замученного родителями до смерти.

Как сообщает корреспондент из зала суда, суд признал виновной  26-летнюю мать  ребенка в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. 

31-летнего отца ребенка признали виновным в истязании и умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть.

Суд назначил отцу ребенка наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Мать мальчика приговорили к 8 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, трехлетний мальчик попал в больницу в сентябре прошлого года в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями. Ребенок весил вдвое меньше нормы, при осмотре медики обнаружили следы нескольких переломов. Через сутки  малыш умер.

 

Агентство Телевидения Новости

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