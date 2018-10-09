Хоккеист специально заехал в чужие ворота с шайбой, застрявшей в аммуниции

Матч Британской элитной хоккейной лиги ознаменовался курьезным эпизодом.

Патрик Дуайер, выступающий за «Белфаст Джайантс», пытался забить гол команде «Милтон Кейнс Лайтнинг», заехав в ворота с застрявшей в амуниции шайбой.

После броска шайба угодила в шорты Дуайера. Пока все на льду смотрели по сторонам, 35-летний хоккеист спиной вкатился в ворота. Судья, подумав некоторое время, взятие ворот отменил.

«Когда шайба застряла во мне, я подумал, что спиной заеду в ворота и вытряхну ее. К сожалению, сказали, что по правилам эпизод уже был заигран до того, как шайба оказалась в воротах. Было бы круто рассказывать эту историю до конца жизни, но это осталось лишь шуткой и причиной хорошего смеха на скамейке», - сказал Дуайер.

Остается добавить, что «Белфаст» победил в этом матче с разгромным счетом со счетом 7:0. При этом Дуайер забил два гола по правилам.





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