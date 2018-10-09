Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:30
Просмотров: 65

Хоккеист специально заехал в чужие ворота с шайбой, застрявшей в аммуниции

Хоккеист специально заехал в чужие ворота с шайбой, застрявшей в аммуниции

Матч Британской элитной хоккейной лиги ознаменовался курьезным эпизодом.

Патрик Дуайер, выступающий за «Белфаст Джайантс», пытался забить гол  команде «Милтон Кейнс Лайтнинг», заехав в ворота с застрявшей в амуниции шайбой.

После броска шайба угодила в шорты Дуайера. Пока все на льду смотрели по сторонам, 35-летний хоккеист спиной вкатился в ворота. Судья, подумав некоторое время, взятие ворот отменил.

«Когда шайба застряла во мне, я подумал, что спиной заеду в ворота и вытряхну ее. К сожалению, сказали, что по правилам эпизод уже был заигран до того, как шайба оказалась в воротах. Было бы круто рассказывать эту историю до конца жизни, но это осталось лишь шуткой и причиной хорошего смеха на скамейке», - сказал Дуайер.

Остается добавить, что «Белфаст» победил в этом матче с разгромным счетом со счетом 7:0. При этом Дуайер забил два гола по правилам.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 