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Харьковчане просят чиновников сохранить старинный особняк в центре города - петиция

Харьковчане просят чиновников сохранить старинный особняк в центре города - петиция

Харьковчане просят городские власти восстановить и отреставрировать старинный особняк купчихи Хариной в центре города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, здание, расположенное в переулке Людмилы Гурченко – недалеко от ХАТОБа, находится в критическом состоянии, поскольку, по информации харьковчанина, особняк не имеет статуса памятника архитектуры.

«В данный момент особняк постепенно разваливается, а также застраивается различными балконами, пристройками и другими самоделами», - пишет автор.

Сбор подписей под петицией стартовал 8 октября.

«Давайте сохраним архитектурную ценность города и восстановим этот замечательный особняк!» - предлагает харьковчанин.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Агентство Телевидения Новости

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