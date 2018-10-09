Харьковчане просят чиновников сохранить старинный особняк в центре города - петиция

Харьковчане просят городские власти восстановить и отреставрировать старинный особняк купчихи Хариной в центре города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, здание, расположенное в переулке Людмилы Гурченко – недалеко от ХАТОБа, находится в критическом состоянии, поскольку, по информации харьковчанина, особняк не имеет статуса памятника архитектуры.

«В данный момент особняк постепенно разваливается, а также застраивается различными балконами, пристройками и другими самоделами», - пишет автор.

Сбор подписей под петицией стартовал 8 октября.

«Давайте сохраним архитектурную ценность города и восстановим этот замечательный особняк!» - предлагает харьковчанин.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости