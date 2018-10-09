Стартует отопительный сезон: что об этом думают харьковчане

Антон живет на Алексеевке. Говорит, что горячую воду здесь выключили еще два месяца назад, а у них - четырехлетний сын. Поэтому семье пришлось ставить бойлер, поскольку выхода, говорит мужчина, у них не было, ведь воду не вернули до сих пор.

Антон Стегний, житель дома

Постоянно обещают, что дадут. Месяц назад говорили, что дадут, так и не дали. Не знаю. Недавно установили бойлер, только это спасает, что бойлер есть. Мы уже готовы ко всему, мы уже привыкли. В прошлом году должны были 15-го, а отопительный начался, по-моему, вообще в ноябре, а должен был быть в октябре. Холодно было очень, ужас, конечно, все в кофтах заворачиваемся.

Скептически к дате, с которой батареи в квартирах харьковчан должны потеплеть, относится и Елена. Женщина говорит, что они не могут дождаться горячей воды, а что там уже говорить об отоплении.

Елена Гризнова, жительница дома по ул. Ахсарова 20

Живем в каменном веке, холодно в доме – это во-первых. Как справляемся? – Посуду моем холодной водой, купаемся в холодной воде. Более того, в платежке за прошлый месяц нам посчитали как отопление за те дни, которые нам не давали горячую воду. В «відерцях», плюс у нас электроплита, то есть, соответственно, оплата за свет будет еще больше.

Но распоряжение о начале отопительного сезона сегодня все же опубликовали. И в области, и в Харькове он стартует 15 октября.

Как обычно в первую очередь отопление включат в больницах, школах и детсадах. Потом на очереди - жилые дома. Тут уж как кому повезет, говорят жители города.

Что касается райцентров области, то, говорит заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Евгений Шахненко, органы местной власти самостоятельно будут решать, когда включать отопление.

Евгений Шахненко, заместитель председателя ХОГА

Мы даем на усмотрение органов местного самоуправления, что за своими решениями имеют право принять ту или иную дату за начало отопительного сезона, как в учреждениях социальной сферы, так и в жилых домах. В зависимости от нормативных, сегодня установленных государственных нормативов по температурным режимам в Харьковской области.

В газовых хранилищах сегодня закачано более шестнадцати миллиардов кубов - это больше, чем в прошлом, говорит Шахненко. Но пока область к отопительному сезону готова на 99%, в городе есть проблемы. Чиновник подтверждает - ТЭЦ-5, которая сейчас находится в частной собственности, до сих пор без голубого топлива.

Евгений Шахненко, заместитель председателя ХОГА

У нас есть определенные проблемы в городе Харькове. Их взаимоотношения - Харьковских тепловых сетей и теплогенерирующей станции. Значит, это их хозяйственная деятельность. До сих пор договор пока не подписан с НАК Нефтегаз- Украина, поэтому мы эту ситуацию знаем и работаем сегодня и с городскими властями, и с теплогенерирующей организацией для того, чтобы в самое кратчайшее время у них были заключены договора с НАКом для обеспечения жителей города Харькова теплом.

Однако еще шесть лет назад, когда во времена губернаторства Добкина ТЭЦ-5, собственно, и передавали в частную собственность, чиновники обещали создать на ее базе целый энергетический холдинг, чтобы харьковчане навсегда забыли о проблемах с отоплением и водоснабжением.

Валентин Дулуб, 1-й заместитель экс-губернатора

Она исключена из списка объектов, которые не подлежат приватизации, то есть автоматом она выставлена на приватизацию, там идут соответствующие процедуры, и когда они закончатся... Но одно с другим не связано. ТЭЦ-5 существует и будет существовать, как работала, так и будет работать, все профилактические работы там закончены, все готово к отопительному сезону, а приватизация или неприватизация не повлияет никоим образом на поведение отопительного сезона и на работу самой ТЭЦ-5.

С новыми владельцами тепломагистраль должна была заработать не только на импортном газе, но и на отечественном, и на углях, что позволило бы сделать работу ТЭЦ-5 более экономной.

Впрочем, "улучшения" от чиновников, говорят харьковчане, греющие воду в кастрюльках, так и не дождались.

Агентство Телевидения Новости