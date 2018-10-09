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Тренерский штаб сборной Украины по футболу пришел с венком к обвалившемуся в Генуе мосту

Тренерский штаб сборной Украины по футболу пришел с венком к обвалившемуся в Генуе мосту

Сборная Украины по футболу прилетела в Геную на товарищеский матч против сборной Италии.

За день до игры главный тренер сборной Андрей Шевченко, его помощники Александр Шовковский и Мауро Тасотти, а также вратарь сборной Андрей Пятов пришли к мосту Моранди.

Члены украинской футбольной делегации возложили венок в память о 43 погибших здесь людях во время обрушения моста в августе этого года.


Агентство Телевидения Новости

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