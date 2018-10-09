Пожар на арсенале в Балаклее и растрата средств: подозреваемых нет, начальник склада восстановлен в должности

Наиболее масштабный пожар на военных арсеналах Украины на сегодняшний день произошел именно на Харьковщине, в городе Балаклея.

23 марта прошлого года огонь охватил две трети склада и вызвал детонацию ракетно-артиллерийских боеприпасов: два человека погибли, почти 16 000 человек были эвакуированы, более 200 домов пострадало, из них 2 были полностью разрушены.

Без жилья остались 27 семей.

Таисия Ивановна, жительница Балаклеи

Разрушения, конечно, громаднейшие, безусловно, были в шоке, а сейчас уже собрались. И вот только наблюдаем, хотим, чтобы нам скорее, потому что все-таки холодно, да и дом есть дом.

Понадобилось более чем 300 000 000 гривен для того, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

Две трети этой суммы пошло на разминирование, все остальное - на ремонт домов и восстановление инфраструктуры, подключение газоснабжения.

Правда, летом этого года правоохранители открыли уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества должностными лицами, которые осуществляли ремонт.

По оценке общественных антикоррупционеров, которые и обратились в прокуратуру, почти 50% суммы, выделенной на реконструкцию, были выведены путем завышения цен на материалы и работы.

Правда, пока ни единого подозрения по делу не объявлено. Так же как и по делу о расследовании самых взрывов на арсенале.

Несмотря на то, что сначала обсуждались версии о халатности военных, главной версией осталась диверсия - поджог арсенала с помощью беспилотников.

Поэтому суд восстановил в должности начальника арсенала Сергея Кравченко, уволенного почти сразу после пожара.

Окончательно такое решение было принято Харьковским апелляционным админсудом две недели назад.

Агентство Телевидения Новости