От Минсоцполитики поступили новые разъяснения по субсидиям - ХОГА

От Минсоцполитики поступили новые разъяснения по поводу предоставления украинцам жилищных субсидий.

Как сообщается в информации на сайте ХОГА, в министерстве ответили на наиболее распространенные вопросы украинцев.

Сохраняется ли субсидия у работающих пенсионеров?

Часто пенсионеров вводят в заблуждение, говоря, что субсидию заберут, если они трудоустроятся. Министр социальной политики Украины Андрей Рева рекомендует не верить тем, кто распространяет такую ложь. Ведь единственным критерием для расчета размера субсидии является доход человека.

Поэтому работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы. Тем, кто перестал работать, принимают во внимание размер месячной пенсии за месяц, предшествующий обращению за субсидией.

Если пенсионер перестал работать или вышел на пенсию, ему нужно в течение месяца с декларацией обратиться в управление соцзащиты, и пособие пересчитают с учетом только одного дохода – пенсии.

Сохраняется ли право оформить субсидию не на всех прописанных, а только фактически проживающих у тещи, если ее зять купил машину?

Министр социальной политики Украины поясняет, что если теща подает документы на комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий с просьбой оказать ей помощь не на всех прописанных, а только тех, кто фактически проживает, то комиссии при райгосадминистрациях и исполкомах городских советов должны справедливо подходить к делу.

То есть, если зять фактически уже много лет проживает далеко от тещи, а она нуждается в помощи в уплате жилищно-коммунальных услуг, то, безусловно, субсидию ей должны назначить без учета доходов ее зятя.

Влияет ли кэшбек от банка и депозит на получение субсидии?

Андрей Рева говорит, что ни депозиты в банке, ни проценты от них, ни кэшбек не влияют на расчет размера субсидии.

А вот выигрыш в лотерее или перевод из-за рубежа, превышающий 50 тысяч гривен, будет трактоваться органами соцзащиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии.

Сохраняется ли право на субсидию у лиц, находившихся за границей более 60 дней?

Министр социальной политики Украины говорит, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек:

- получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;

- находится на лечении, учебе или в командировке;

- декларирует в Украине доходы и уплачивает ЕСВ.

К последнему случаю относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, уплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.

Также есть случаи, когда граждане Украины работают за границей официально и платят там ЕСВ.

По ссылке - перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования.

Поэтому если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.

Нужно ли в декларации отражать свой доход в цифрах?​

Андрей Рева говорит, что в разделе 3 декларации о доходах в октябре 2018 года указываются ТОЛЬКО данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года. В частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за границей.

Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отображать не нужно. Эту информацию Управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.

Имеют ли право на субсидию на общих условиях те граждане, которые сдают в аренду пай?

Граждане, получающие доходы от пая, считаются самозанятыми людьми. То есть, по информации, поступающей от налоговых органов, они не являются безработными. Поэтому для оформления субсидии им достаточно задекларировать свой доход от пая и уплатить ЕСВ.

Агентство Телевидения Новости