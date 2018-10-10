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В центре Харькова 50 спасателей тушили горящий чердак жилого дома

В центре Харькова 50 спасателей тушили горящий чердак жилого домаПожар произошёл около 21.50 на улице Пушкинской, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области. Горел чердак семиэтажного жилого дома — огонь охватил примерно 50 квадратных метров.

Чердак был сильно задымлён. Пожарные опасались, что пламя быстро разойдётся по деревянным перекрытиям и крыше.

Огонь тушили 50 спасателей со спецтехникой. Полностью справиться с пожаром им удалось около 0.30.

Никто не пострадал, эвакуировать жильцов не пришлось.

Из-за чего начался пожар, разбираются эксперты.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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