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Сегодня 13:30
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На проспекте Гагарина Нива снесла забор

На проспекте Гагарина Нива снесла забор

Сегодня в 11-30 на проспекте Гагарина-183 автомобиль ВАЗ 2121 врезался в разделительное ограждение, повредив несколько секций. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, от медпомощи водитель Нивы отказался, пояснив, что его во время движения "подрезал" другой автомобиль, в результате чего и произошло ДТП. 

Собранные материалы патрульные передадут в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области для установления обстоятельств ДТП.

Агентство Телевидения Новости

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