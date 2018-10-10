На проспекте Гагарина Нива снесла забор

Сегодня в 11-30 на проспекте Гагарина-183 автомобиль ВАЗ 2121 врезался в разделительное ограждение, повредив несколько секций.

По информации пресс-службы патрульной полиции, от медпомощи водитель Нивы отказался, пояснив, что его во время движения "подрезал" другой автомобиль, в результате чего и произошло ДТП.

Собранные материалы патрульные передадут в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области для установления обстоятельств ДТП.

Агентство Телевидения Новости