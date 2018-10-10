В Лозовском районе в скважине вместо питьевой воды нашли «мертвое море»

Пробы воды из новой Орельской скважины в Харьковской области соответствуют показателям мертвого моря.

Об этом во время круглого стола сообщила Анна Быкова, заместитель директора Департамента ЖКХ Харьковской облгосадминистрации, пишет ТРК "Сигма".

Как сообщается, на строительство скважины уже потратили с десяток миллионов, а питьевой воды так и не получили.

Из глубины в 90 метров местные жители должны были получить питьевую воду, так как та, что есть, подается по часам и не соответствует санитарным нормам.

По словам поселкового головы, из Орельского водохранилища ее брать нельзя, из-за того, что там не проводят водообмен.

И теперь многолетние надежды орельчан на новую скважину не оправдались. Вода пошла соленая, как в мертвом море, сообщает издание.

Во время совещания по данной ситуации Анна Быкова, заместитель директора Департамента ЖКХ, который и отвечает за строительство скважины, сообщила, что фирмы, которая готовила проект еще в 2009 году, уже нет.

Сейчас один выход - сдавать объект как есть, а затем готовить новый проект и продолжать на высших уровнях уже пробуренной скважины искать питьевую воду.

Пока частично обновили действующий водопровод и введут в эксплуатацию водонапорную башню, чтобы нынешнюю воду подавали круглосуточно.

Новый проект предварительно оценивается в 2 миллиона гривен.

Он будет называться реконструкцией скважины.

Агентство Телевидения Новости