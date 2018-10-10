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Вратарь чуть не погиб, ударившись головой о штангу
Жуткий эпизод произошле в матче чемпионата Португалии по футболу.
Встречались "Портимоненсе" и "Спортинг".
Вратарь "Спортинга" Роман Сален попытался в прыжке парировать удар игрока "Портимоненсе" Кёи Накадзимы.
Сален до мяча не дотянулся, зато, прыгая, врезался головой в штангу ворот и потерял сознание.
Пока футболисты "Портимоненсе" праздновали забитый гол, футболист "Спортинга" Себастьян Коатес сумел сделать так, чтобы у Салена не запал язык. После чего вратаря увезли в больницу.
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