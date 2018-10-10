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На взлётной полосе аэропорта в Харькове пройдут соревнования по бегу

На взлётной полосе аэропорта в Харькове пройдут соревнования по бегуСоревнования пройдут на взлётно-посадочной полосе аэропорта «Харьков», сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Бегуны могут выбрать одну из двух дистанций — 5 или 10 километров. На первую уже записались 90 человек, на вторую — 420.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться до 18 октября.

«На взлётно-посадочную полосу перевозятся только участники соревнований. Болельщики попасть на место старта не могут», — предупреждают организаторы.

Состязания пройдут 20 октября, начало в 15.00.

Забег по взлётно-посадочной полосе проводится в Харькове во второй раз. Первый проходил в октябре 2017 года.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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