В Харькове открылся первый центр предоставления услуг европейского образца «open space»

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Ирина и Джан поженились в первом в Харькове центре предоставления услуг европейского образца формата «open space», который открылся именно в день их свадьбы.

Центр собрал самые популярные услуги ЗАГСа, в частности, таких как бракосочетание, регистрация рождения ребенка, подача документов для бракосочетания, изменение имени, повторная выдача документов и многие другие.

Ранее узконаправленные специалисты прошли обучение и сейчас могут предоставлять услуги по всем профилям.

Кроме этого, «open space» использует электронную очередь. В Минюсте обещают, что в течение сорока минут можно получить любую услугу.

Я номер чотири, доброго дня! - Доброго дня! Бажаєте отримати повторне свідоцтво про народження дитини? Вам необхідно пред’явити ваш паспорт. Реєстрація відбувалася в нашому місті? - Ні, в іншому місті - Києві. - Для отримання повторного свідоцтва у нашому відділі треба зробити запит.

Станислав Куценко, начальник главного территориального управления юстиции в г. Киеве

Досвід показує, що в середньому на виготовлення документу йде 10 хвилин. Якщо немає великого напливу відвідувачів, людина підходить до електронної черги, бере талончик, одразу запрошується до спеціаліста. Якщо не потрібно робити запити в інші регіони, тому що зараз працює принцип екстериторіальності, коли просто можна через реєстр на місці перевірити всю інформацію, в цьому випадку на місці друкується документ, у спеціаліста є право підпису і пропечатування цього документу – свідоцтво про народження, потворного документу, витягу з державного реєстру, і одразу людина отримує цей витяг або свідоцтво й йде задоволеною.

Помещения без кабинетов или со стеклянной дверью – такой дизайн, говорят специалисты, выбрали, чтобы помочь избежать коррупции.

Именно этот «open space» будет отдавать предпочтение обслуживанию жителей Харьковского и Слободского районов, но услугами могут воспользоваться жители всей Харьковской области. Всего здесь можно получить около сотни услуг.

Елена Егорова, начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области

Люди можуть отримати послугу в сучасних умовах без кабінетних усіх цих проблем, коли вони чекають в чергах під кабінетами. Для мене - як керівника – це дуже важливо, тому що це є запобігання корупції – це раз. По-друге, наші громадяни можуть отримувати комфортно, чекаючи в комфортному приміщенні і не простоюючи в чергах. По-третє, ми вирішили проблемне питання, яке відділу ДРАСГС Харківського району і Слобідського.

Первый «open space» был открыт в прошлом года в Киеве по инициативе Минюста. Сегодня по всей Украине их уже около двух десятков.

Заместитель министра юстиции Светлана Глущенко говорит, что эти центры пользуются большим спросом у населения.

Светлана Глущенко, заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы

На сьогодні – це дійсно 19-й центр, вчора такий «open space» був відкритий у Вінниці. До кінця року планується відкриття офісів відкритого типу в усіх інших областях. І таким чином ми хочемо поширити традицію максимально на території всієї країни і відкривати такі офісі не лише в обласних рівнях, але й на рівнях саме районів. Така вже практика є в Житомирській області, в Полтавській.

До конца текущего года центры «open space» должны появиться во всех областях Украины.

В Харькове весной планируют открытие еще двух таких центров: один - в центре города, а второй - в Новобаварском районе.

Агентство Телевидения Новости