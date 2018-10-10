Полицейские, подозреваемые в избиениях и вымогательстве, обжалуют меры пресечения

Меры пресечения четверым правоохранителям 28 сентября избрал Червонозаводский районный суд Харькова, напомнили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда. Троих взяли под стражу на 60 дней, четвёртого отправили под круглосуточный домашний арест.

Меу пресечения для троих полицейских, которых взяли под стражу, планируют обжаловать их защитники. Домашний арест для четвёртого — прокуратура.

Ходатайства защитников и прокурора Харьковский апелляционный суд рассмотрит 11 октября.

Майора, лейтенанта и двоих сержантов полиции задержали 26 сентября на станции метро «Южный вокзал». По версии следствия, они неоднократно вымогали деньги у пассажиров, применяли силу.

Полицейским предъявили подозрение по ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, и получение неправомерной выгоды). Максимальное наказание по этим статьям — 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет и с конфискацией имущества.

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