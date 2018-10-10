Уличных котов просят признать частью экосистемы города

Этой зеленоглазой кошке Мусе около двух лет. Волонтеры рассказывают, что живет пушистая в одном из подвалов по улице Деревянко. Местные жители ухаживают за ней, поэтому и привезли Мусю к волонтерам, чтобы те помогли со стерилизацией.

Таких как Муся в приюте спасения животных около сотни, рассказывает оператор горячей линии "Спасение животных Харьков" Елена Донец. Грядут холода, и таким как Муся может не найтись теплого уголка, поэтому одна из харьковчанок выложила на сайте горсовета петицию с призывом разрешить котикам свободно жить в подвалах и на чердаках. Потому что сейчас, по словам автора, вентиляционные отверстия в подвалах и чердаках завариваются. Буквально за несколько часов петиция собирает более трехсот подписей харьковчан.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение животных Харьков"

Взагалі ми думаємо, що є тільки плюси в цьому. Тому що потрібно - це як частина екосистеми, є і ті ж самі птахи, і коти, і собаки - це частина нашого суспільства. Вони не винні тому, що вони народилися, а ми не можемо з ними боротися наявними методами, які існують у нас в місті.

Сторонников оказалось немало, впрочем, в то же время харьковчане переживают, кто и как будет следить за увеличением количества самых котиков и их здоровьем.

Роман

То есть они тоже переносят какие-то заболевания, тоже ж едят крыс, крысы болеют одной гадостью. Коты будут болеть этой. Токсоплазмоз переносят опять же, кто встречается с медициной - это кошкам привет.

Валентина

Это очень сложно. Тут однозначно не ответишь. Вот у нас в подъезде кошек в подвалах жило очень много. Они плодятся, если их кто-то стерилизовал, пусть бы и жили. Они же вы знаете, как быстро плодятся кошки.

Светлана

Всего должно быть в меру. То есть если этих кошек кто-то будет стерилизовать, то я считаю, что это почему бы и нет.

Автор делает акцент на европейской практике аналогичного обращения с животными.

Впрочем, Елена говорит, что далеко ходить не нужно: в Украине уже тоже полно положительных результатов, когда животных не отлавливают в приюты, а только чипируют, обрабатывают, прививают от болезней и отпускают.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение животных Харьков"

Навіщо європейська? Є українська практика. Майже вся Україна так існує. Львів так існує, Суми так існують, Чернігів, Луцьк, Чернівці. Багато міст стерилізують - ми бачили, їздили, що собаки просто чіповані бігають. Вони бігають з кліпсами в вушках, вони обробленні від бліх, вони привиті.

За ними, говорит Елена, ухаживают неравнодушные жители, у которых они проживают. Они их кормят и отвозят на стерилизацию. Также женщина добавляет, что чердаки и подвалы вообще не должны закрываться, и основная цель данной петиции - не вылов крыс, а возможность кошек иметь уютный уголок для существования, особенно в холодное время года.

Агентство Телевидения Новости