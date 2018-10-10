В Новобаварском районе на улице грабитель избил женщину

9 октября в Новобаварском районе города за совершение грабежа правоохранители задержали 27-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на улице Конева злоумышленник заметил незнакомую женщину, которая шла от трамвайной остановки. Он догнал ее, попытался вырвать сумку, и начал бить.

Потерпевшая сопротивлялась нападающему до приезда полиции.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали нападавшего.

Следователь внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости