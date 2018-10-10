В результате стрельбы у спортклуба в Харькове ранен человек

Инцидент произошёл сегодня возле клуба Yod на улице Клочковской. В результате стрельбы ранен мужчина, подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Несколько человек вышли из клуба. Увидели вспышки на противоположной стороне улицы, в ответ начали стрелять. Один из вышедших был ранен. Доставлен в больницу, сейчас на операции», — рассказали в отделе коммуникации.

По информации «МедиаПорта», ранен Владислав Безрук, основатель юридической компании «Легион», деятельности которой связана со спорами в аграрной сфере.

Раненый в харьковской больнице скорой помощи.

По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия, прокомментировал телеканалу UA: Харків начальник ГУНП Олег Бех.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи выясняют, сколько было нападавших и откуда стреляли. Полиция ввела оперативный план «Сирена».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины