В результате стрельбы у спортклуба в Харькове ранен человек
Инцидент произошёл сегодня возле клуба Yod на улице Клочковской. В результате стрельбы ранен мужчина, подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
«Несколько человек вышли из клуба. Увидели вспышки на противоположной стороне улицы, в ответ начали стрелять. Один из вышедших был ранен. Доставлен в больницу, сейчас на операции», — рассказали в отделе коммуникации.
По информации «МедиаПорта», ранен Владислав Безрук, основатель юридической компании «Легион», деятельности которой связана со спорами в аграрной сфере.
Раненый в харьковской больнице скорой помощи.
По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия, прокомментировал телеканалу UA: Харків начальник ГУНП Олег Бех.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи выясняют, сколько было нападавших и откуда стреляли. Полиция ввела оперативный план «Сирена».