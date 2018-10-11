Сегодня выберут меру пресечения для безлюдовского педофила (видео)

Сегодня в судебном порядке мужчине будет избрана мера пресечения.Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области со ссылкой на начальника Харьковского отдела Виктора Шириню.

Напомним, что 9 октября в полицию обратилась 33-летняя жительница поселка Безлюдовка. Женщина рассказала, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. Мужчину задержали родственники девочки и вызвали следователей. Полицейские установили личность злоумышленника. Оказалось, что он харьковчанин и ему 66 лет.

Открыто уголовное производство по статье 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан согласно закону.





Агентство Телевидения Новости