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Столкновение четырех авто на проспекте Науки
Сегодня в 14-05 в патрульную полицию поступило сообщение о столкновении четырех авто - Skoda, Toyota, Mercedes и Mitsubishi L200 - на проспекте Науки-25.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, медпомощь никому из участников не требовалась.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi не выдержал дистанцию и "собрал" двигавшиеся впереди машины. На водителя Mitsubishi патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.
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