Избиения пенсионера в гериатрическом пансионате: делом занялись прокуроры

Прокуратура начала уголовное дело по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Так, об избиении и унижении пенсионеров стало известно из социальных сетей. На видео женщина, скорее всего сотрудница пансионата, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчину. Кроме того, она унижает его словесно, используя нецензурную брань.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по статье 126 УК Украины - побои и истязания.

Агентство Телевидения Новости