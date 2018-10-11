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Избиения пенсионера в гериатрическом пансионате: делом занялись прокуроры

Избиения пенсионера в гериатрическом пансионате: делом занялись прокуроры

Прокуратура начала уголовное дело по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

 

Так, об избиении и унижении пенсионеров стало известно из социальных сетей. На видео женщина, скорее всего сотрудница пансионата, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчину. Кроме того, она унижает его словесно, используя нецензурную брань. 

 

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по статье 126 УК Украины - побои и истязания. 

Агентство Телевидения Новости

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